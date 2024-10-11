Синоптик Позднякова рассказала, что большинству россиян стоит «переобуть» машину в конце октября

Конец октября является оптимальным моментом для замены летних шин на зимние. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в это время средняя температура опускается ниже +5 градусов, что ухудшает сцепление колес с дорогой, сообщил Life.
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