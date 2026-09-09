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Царьград

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Baza: в Ленинградской области зарубили мужчину на фестивале

Baza: в Ленинградской области зарубили мужчину на фестивале

В Ленинградской области на местном фестивале трое злоумышленников убили топором 53-летнего мужчину, пытавшегося защитить свою торговую точку от грабителей.

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