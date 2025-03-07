Поздравление Владимира Колокольцева с Международным женским днем

Уважаемые коллеги! Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 марта! В нашей стране этот весенний праздник стал олицетворением красоты и гармонии, наполнен добрыми чувствами, согрет словами восхищения и благодарности.