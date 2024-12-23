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Попов: «Если Черчесов дерзил здесь, и это ему сходило с рук, то в Казахстане он — никто»

Попов: «Если Черчесов дерзил здесь, и это ему сходило с рук, то в Казахстане он — никто»

Бывший защитник «Амкар» и «Рубина» Алексей Попов отреагировал на информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

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