У электрокара MINI Cooper появилась новая базовая версия

В Великобритании стартовали продажи хэтчбека в исполнении E Classic. От исходной версии SE новинка отличается уменьшенной на 25% тяговой батерей, дефорсированным на 34 лошадиные силы электродвигателем и оснащением.
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