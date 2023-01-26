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    Половина из этих красавиц просто клоны: одинаковые брови, одинаковые накладные ресницы, одинаковая штукатурка на лице...Фото красивых дев...
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Смешные комментария и высказывания в соцсетях

Смешные комментария и высказывания в соцсетях

Подборка остроумных высказываний, колких комментариев и просто смешных цитат от пользователей социальных сетей! Смотрим прикольные картинки, поднимаем настроение! Комментария из соцсетей в смешных скриншотах Смотрим! Над подборкой старался! .

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