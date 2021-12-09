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Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Американский лидер Джо Байден пошел на уступки Владимиру Путину, сообщив о подготовке к предстоящей встрече, на которой готов обсудить с союзниками обеспокоенность Российской Федерации по поводу дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

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