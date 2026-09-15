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Газета.ру

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В Москве Avatr 11 обойдется владельцу в 4 млн рублей за 3 года

В Москве Avatr 11 обойдется владельцу в 4 млн рублей за 3 года

Стоимость владения электрическим кроссовером Avatr 11 в Москве составит 4 млн рублей за три года при цене новой машины 7,5 млн рублей.

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