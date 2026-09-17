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Дегтярев — о жалобах на ужесточение лимита на легионеров: «Это бред просто полный»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не согласился с жалобами российских футбольных клубов и болельщиков на действующий лимит на легионеров.

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