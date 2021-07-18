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Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в августе

Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в августе

"Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа.

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