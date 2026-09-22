Лидер «Зенита» привлек внимание клубов, звездный игрок «Спартака» готов вернуться в РПЛ: трансферные слухи дня

Собрали главное.Что в РоссииАгент Дугласа Сантоса высказался об интересе к клиенту после ЧМ-2026Getty ImagesАгент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Дугласа Сантоса, рассказал об интересе к защитнику «Зенита» после участия в чемпионате мира-2026.