С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Цели фестиваля — создать платформу для общения между молодыми людьми из разных государств, «объединяться ради решения социальных проблем, помогать друг другу в строительстве справедливого мира», сообщают организаторы.
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