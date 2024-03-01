С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Цели фестиваля — создать платформу для общения между молодыми людьми из разных государств, «объединяться ради решения социальных проблем, помогать друг другу в строительстве справедливого мира», сообщают организаторы.