Mash: Генпрокуратура проверит Тинькова по экстремистской статье

Предпринимателя и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова проверят на предмет экстремизма. Генпрокуратура подозревает его в нарушении 282-й статьи УК РФ – разжигание ненависти в отношении России, сообщает Telegram-канал Mash.
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