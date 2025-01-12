Возложившим цветы в Александровском саду бойцом СВО оказался рядовой Николаев

Личность ставшего героем завирусившегося в социальных сетях ролика солдата установлена. К Вечному огню в Александровском саду в Москве возложил цветы рядовой Сидам Николаев, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии