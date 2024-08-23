Т-банк создает свой сервис онлайн-продажи товаров

Т-банк разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров, при этом против того, чтобы новую платформу называли маркетплейсом, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в разных IТ-компаниях и профильных ассоциациях.
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