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Премьеру предложили увеличить материнский капитал на миллион рублей девушкам до 24 лет

Премьеру предложили увеличить материнский капитал на миллион рублей девушкам до 24 лет

Глава комитета Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину увеличить сумму материнского капитала на 1 миллион рублей для женщин, родивших первого ребенка до 24 лет, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

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