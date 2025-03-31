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Петербургский дневник

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Более 23 тысяч россиян обратились на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

Более 23 тысяч россиян обратились на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

По итогам рассмотрения обращений было подготовлено 336 проектов исковых заявлений и 1,2 тысячи проектов претензий С 10 по 21 марта более 23 тысяч граждан обратились на Всероссийскую горячую линию, организованную Роспотребнадзором в честь Всемирного дня прав потребителей.

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