Более 23 тысяч россиян обратились на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

По итогам рассмотрения обращений было подготовлено 336 проектов исковых заявлений и 1,2 тысячи проектов претензий С 10 по 21 марта более 23 тысяч граждан обратились на Всероссийскую горячую линию, организованную Роспотребнадзором в честь Всемирного дня прав потребителей.