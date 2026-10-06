Джокович о победе в Пекине: «Этот трофей значит гораздо больше, чем просто один выигранный турнир»

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Новак Джокович произнес чемпионскую речь на турнире в Пекине. В финале серб обыграл Алекса де Минаура – 7:6(3), 0:1, отказ.

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