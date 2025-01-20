Магдеев о строительстве жилья в Челнах: «Рынок пока стагнирует»

Рынок жилья в Набережных Челнах «пока не в очень хорошем состоянии». Такое заявление на аппаратном совещании сделал глава города Наиль Магдеев, комментируя доклад о развитии строительной отрасли по результатам 2024 года.
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