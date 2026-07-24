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Царьград

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Дело об избиении туристки - это заказ? Премьер Грузии решил сделать официальное заявление

Дело об избиении туристки - это заказ? Премьер Грузии решил сделать официальное заявление

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что нашумевшее избиение туристки в Телави специально раздувают "иностранные агенты" через местных исполнителей, и пообещал жёстко пресекать попытки превратить "бытовой конфликт" в межнациональную провокацию.

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