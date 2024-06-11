Андрей Травников вручил заслуженным новосибирцам награды, а юным – паспорта

Так, губернатор Андрей Травников вручил главный для каждого жителя нашей страны документ – паспорт – ребятам, которые добились больших успехов в учёбе, в спорте, культуре, науке, которые принимают деятельное участие в общественной жизни Новосибирской области, в работе патриотических клубов, молодёжных движений и волонтёрстве.
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