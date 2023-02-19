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Виктор Блатов: «Броуки» – классная команда, но я не считаю, что у меня там будут перспективы лучше, чем в «Амкале»

Нападающий SD Family Виктор Блатов высказался о возможном переходе в «БроукБойз». – Почему ты спросил у Димы Егорова на счет своего перехода в «БроукБойз»? – На самом деле, я не боюсь того, что у меня в «Амкале» будет мало времени по возвращении.

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