Юрист предупредил самозанятых пенсионеров о потере ряда льгот

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал об особенностях установления льгот самозанятым пенсионерам Он отметил, что самозанятые пенсионеры подпадают под налог на профессиональный доход (НПД) в размере 6% от выплат, полученных от юридических лиц и ИП, и 4% от физических лиц, пишет «Прайм».
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