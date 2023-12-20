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Юрист предупредил самозанятых пенсионеров о потере ряда льгот

Юрист предупредил самозанятых пенсионеров о потере ряда льгот

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал об особенностях установления льгот  самозанятым пенсионерам Он отметил, что самозанятые пенсионеры подпадают под налог на профессиональный доход (НПД) в размере 6% от выплат, полученных от юридических лиц и ИП, и 4% от физических лиц, пишет «Прайм».

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