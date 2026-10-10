Хочу задать немного наивный вопрос

А вот сейчас, когда такая гора, такая прорва, такой поток дизтоплива (почему его все, в том числе и дикторы ЦТ, называют дизелем? дизель - это как бы такой агрегат, мотор, машина, установка - выбирайте любой вариант, который вам нравится, но только не называйте, пожалуйста, больше дизельное топливо этим словом? а? пожалуйста.
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