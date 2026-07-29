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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Сан-Хосе» о новом контракте с Селебрини: «Макклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире. Продолжаем строить команду, способную ежегодно бороться за Кубок Стэнли»

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир высказался о новом контракте с нападающим Макклином Селебрини .

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