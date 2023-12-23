Посол Антонов: США вводят санкции, которые перечеркивают возможность диалога

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти, предпринимая новые санкционные шаги, пытаются запугать партнеров России, и такие действия перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Москвой.
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