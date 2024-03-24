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Мир проспал возрождение неофашизма в Европе – Михалков

Мир проспал возрождение неофашизма в Европе – Михалков

Знаменитый режиссёр Никита Михалков в эксклюзивном интервью «Вести Крым» рассказал о том, что, по его мнению , Запад вел на Украине огромную  работу по воздействию на психику детей, чтобы вырастить поколение ненавидящих Россию украинцев.

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Комментарии
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Владимир Курюкин
Не согласен с Никитой Сергеевичем, мир не проспал возрождение неофашизма, а в своем западном исчислении сделал все для его возрождения, воспитания и расцвета.
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13 час.

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