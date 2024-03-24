Мир проспал возрождение неофашизма в Европе – Михалков

Знаменитый режиссёр Никита Михалков в эксклюзивном интервью «Вести Крым» рассказал о том, что, по его мнению , Запад вел на Украине огромную работу по воздействию на психику детей, чтобы вырастить поколение ненавидящих Россию украинцев.