Мир проспал возрождение неофашизма в Европе – Михалков

Знаменитый режиссёр Никита Михалков в эксклюзивном интервью «Вести Крым» рассказал о том, что, по его мнению , Запад вел на Украине огромную работу по воздействию на психику детей, чтобы вырастить поколение ненавидящих Россию украинцев.
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