Стало известно об уничтожении боевиков «Азова»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых и боевики из спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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