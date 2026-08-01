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Вместо халата психотерапевта — сцена: как Гарик Мартиросян ушел из медицины, создал Comedy Club и сохранил брак длиною почти в 30 лет

Вместо халата психотерапевта — сцена: как Гарик Мартиросян ушел из медицины, создал Comedy Club и сохранил брак длиною почти в 30 лет

Дипломированный врач-психотерапевт Гарик Мартиросян вполне мог бы вести прием в тихом кабинете, помогая пациентам справляться с тревогами.

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