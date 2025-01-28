В США у уток обнаружили новый вариант птичьего гриппа

Высокопатогенный вариант птичьего гриппа H5N9 появился на утиной ферме в округе Мерсед в Калифорнии в США, утки также были инфицированы вирусом H5N1, который уже циркулировал ранее, 27 января сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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