В США у уток обнаружили новый вариант птичьего гриппа

Высокопатогенный вариант птичьего гриппа H5N9 появился на утиной ферме в округе Мерсед в Калифорнии в США, утки также были инфицированы вирусом H5N1, который уже циркулировал ранее, 27 января сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.