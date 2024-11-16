В Турции предложили отказаться от системы "все включено"

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил РИА Новости, что система all inclusive в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят, что может негативно сказаться на их здоровье и мешать раскрытию туристического потенциала.