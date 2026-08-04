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США ввели санкции против элементов ядерной триады РФ

США ввели санкции против элементов ядерной триады РФ

США ввели санкции против элементов ядерной триады РФМинутка "духа Анкориджа"США ввели санкции против подразделений МО РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепа США.

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Комментарии
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Ураганов Иван
Это чё нам запрещают иметь и использование ЯО? Да пошли они куда подальше эти пиндосы!!!!!
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
а нас рать!
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1 м.
Александр Попов
Смехопанорама ШТАТОЖОПЫ😂😂😂
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1 м.