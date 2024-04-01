DARPA планирует дать военному спутнику вторую жизнь

Рендер миссии по модернизации военного спутника / © Katalyst Space Technologies Согласно плану DARPA, космический аппарат под названием Mission Robotics Vehicle (MRV) с роботизированной рукой, созданный SpaceLogistics (дочерняя компания Northrop Grumman), должен состыковаться на орбите со старым военным спутником и оснастить его новым оптическим сенсором, который позволит аппарату надежно ориентироваться в пространстве.
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