Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    Так это о тех, кого "их водворили из-за границы" или выдворили. И опять высокоответственный товарищ вместо того, что ...Володин призвал п...
  • Валентин Воробьев
    Пашинян личность бездарная. Как это могли великомудрые армяне выбрать такого. Сейчас в Армению ломятся "спецы" с Запа...Пашинян отказался...
  • Александр Глущенко
    С мест сообщают, что вчера в районе Орехово каклы решили устроить кавалерийский поросячий наскок и застать врасплох н...Зеленский получил...

Как повысить рождаемость в России: одними выплатами проблему не решить

Как повысить рождаемость в России: одними выплатами проблему не решить

Специалисты уверены, что одними лишь деньгами невозможно предотвратить демографическую катастрофу, которая угрожает стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Городам надо расширяться, а не расти вверх. Втыкают высотки так,что даже машинам невозможно проехать. А надо всего лишь государству строить коммуникации по радиусам городов и бесплатно давать участки с подключенными коммуникациями (газ, вода, электричество, канализация, асфальт до участка) молодым семьям. Молодая семья любую будку из сендвич-панелей построит и всю жизнь расти будет, как в детях, так и в домах. И разводов будет мало-просто не до разводов будет!
Ответить
1 д.
Mихаил Р
Никак её уже не повысить. Для этого у каждой женщины должно быть минимум трое детей, а не как сейчс 1,3-1,39. В РФ делается всё чтоб сократить и без того низкую рождаемость. Мобилизация и эмиграция молодого населения будет и дальше компенсироваться неквалифицированными кадрами из южных стран. Низкая рождаемость, да ещё и высокая смертность приведет к тому, что количество межнациональных конфликтов будет расти.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх