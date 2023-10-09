Как повысить рождаемость в России: одними выплатами проблему не решить

Городам надо расширяться, а не расти вверх. Втыкают высотки так,что даже машинам невозможно проехать. А надо всего лишь государству строить коммуникации по радиусам городов и бесплатно давать участки с подключенными коммуникациями (газ, вода, электричество, канализация, асфальт до участка) молодым семьям. Молодая семья любую будку из сендвич-панелей построит и всю жизнь расти будет, как в детях, так и в домах. И разводов будет мало-просто не до разводов будет!

Mихаил Р

Никак её уже не повысить. Для этого у каждой женщины должно быть минимум трое детей, а не как сейчс 1,3-1,39. В РФ делается всё чтоб сократить и без того низкую рождаемость. Мобилизация и эмиграция молодого населения будет и дальше компенсироваться неквалифицированными кадрами из южных стран. Низкая рождаемость, да ещё и высокая смертность приведет к тому, что количество межнациональных конфликтов будет расти.