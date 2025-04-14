4 года назад ушел из жизни Ян Калленбах

4 года назад, 14 апреля 2021 года, ушел из жизни голландский гигант Ян Калленбах. В свое время он бескомпромиссно отправился в радикальное боевое путешествие, проехав по Японии в 1960-х годах и встретившись с легендами Масутацу Оямой, Донном Дрегером и Кеничи Саваи.
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