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В зоне проведения СВО погиб военный корреспондент РИА Новости Ярослав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения специальной военной операции при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

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