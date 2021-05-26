Савченко рассказала о необычном занятии, которым зарабатывает на жизнь (ВИДЕО)

Бывший депутат Рады, вернувшаяся после помилования из России и попавшая в опалу на родине из-за откровенных обвинений власти и принципиальной позиции, Надежда Савченко рассказала о необычном занятии, которым пытается заработать себе на жизнь.
Бывший депутат Рады, вернувшаяся после помилования из России и попавшая в опалу на родине из-за откровенных обвинений власти и принципиальной позиции, Надежда Савченко рассказала о необычном занятии, которым пытается заработать себе на жизнь.
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