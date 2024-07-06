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Военное обозрение

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Массированное применение ВС РФ ФАБ с УМПК нарушает концепцию бетонно-окопной войны противника

Массированное применение ВС РФ ФАБ с УМПК нарушает концепцию бетонно-окопной войны противника

Ранее считалось, что обороняющаяся сторона несет меньшие потери, чем наступающая, но российские ФАБ с УМПК развенчали и эту классическую концепцию ведения войны.

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