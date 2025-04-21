Взяли замороженные грибы и сделали лучшее грибное рагу. От свежих грибов не отличить

Легкое грибное рагу с нежным картофельным пюре идеально подойдут для обеда в будние дни. Блюдо полностью вегетарианское, но по мясу вы скучать точно не будете: грибы придают ему великолепный вкус, соус получается нежным и сливочным, а картофель делает обед сытным.
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