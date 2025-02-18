Алсу захотела закрыть Абрамову выезд из России

Бракоразводный процесс Алсу, судя по сообщениям источников, еще очень далек от завершения. Артистка полна решимости наказать бывшего супруга за все, что ей пришлось перенести в этом браке, поэтому ее адвокаты буквально завалили исками защитников Абрамова.
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