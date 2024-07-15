Ветерана "Вагнера" должен услышать Белоусов: Чего не хватает фронту, чтобы взять Киев

"Вагнер" остаётся легендой СВО, а мнение его бойцов интересно всем. В интервью Царьграду бывший "музыкант", ныне солдат регулярной армии, рассказал о том, имеет ли смысл штурм Киева, чего не хватает бойцам, продвигается ли наше наступление и о чём он попросил бы министра обороны.