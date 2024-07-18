«Жигули», бургерная диета и жизнь на окраине Москвы. Как первый африканский футболист приехал в Россию и чем удивил ее?

В истории чемпионата России по футболу было немало ярких легионеров из Африки: супербомбардир Сейду Думбия, ставший россиянином защитник Жери-Кристиан Тчуйсе, ну и любимец всея Дагестана Самюэль Это'О, не нуждающийся в отдельном представлении.
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