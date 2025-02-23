Advance: Макрон и Стармер обсудят с Трампом отправку военных на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрабатывают для Дональда Трампа, лидера США, план, связанный с возможным развертыванием 30 тысяч военных на Украине, что может привести к эскалации конфликта.
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