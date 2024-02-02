Атаман Дьяконов: предатели церкви могут не рассчитывать на милосердие казаков

Предатели православной церкви могут не рассчитывать на милосердие со стороны казаков, написал в своем Telegram-канале Верховный атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и Зарубежья", заместитель командира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов, комментируя осквернение православных икон в Ровенской области.