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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о пятисетовике с Сонего на старте US Open: «Мне как раз и нужен был такой матч»

Александр Зверев прокомментировал победу над Лоренцо Сонего в первом круге US Open – 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:5, 6:4.

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