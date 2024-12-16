RT: россияне отказываются от работы после неудачного общения с рекрутером

Большинство россиян готовы отказаться от трудоустройства после негативного общения с рекрутером. Для сегодняшних кандидатов знакомство со специалистом по подбору персонала стало даже важнее, чем с будущим руководителем, рассказал RT директор по продажам компании Mango Office Александр Шикинов со ссылкой на результаты соответствующего исследования.