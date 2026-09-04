🧒 47% крымчан считают, что финансовая стабильность — главное условие для рождения ребенка Будущие родители должны быть уверены в том, что рождение ребенка не изменит их карьеру и не приведет к финансовым трудностям, рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ имени В.