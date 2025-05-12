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Иркутск Сегодня

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Паводковая обстановка в Иркутской области на 12 мая 2025

В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали о сегодняшней ситуации с паводками. Напомним, 7 мая на севере области, в селе Токма Катангского района, поднялся уровень реки Непы, в тот день до отметки 490 сантиметров при опасном уровне 510.

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