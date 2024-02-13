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Парламентская газета

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Властям регионов предложили повысить конкуренцию среди хлебопеков

Властям регионов предложили повысить конкуренцию среди хлебопеков

За 2023 год цены на разные виды хлеба, как подсчитали статистики, выросли на 6,5 процента. По оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров, стоимость этих продуктов продолжит расти и в этом году, правда, не выше инфляционных ожиданий.

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