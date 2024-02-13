Властям регионов предложили повысить конкуренцию среди хлебопеков

За 2023 год цены на разные виды хлеба, как подсчитали статистики, выросли на 6,5 процента. По оценке Российской гильдии пекарей и кондитеров, стоимость этих продуктов продолжит расти и в этом году, правда, не выше инфляционных ожиданий.