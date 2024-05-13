В нескольких районах Турции выпал снег из-за «российского» циклона

Снег выпал в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего в страну циклона из России. Так, пятисантиметровый снежный покров образовался на западе Турции в районе Картепе провинции Коджаэли, в районе Тося провинции Кастамону, а также в горах в соседней провинции Бол.